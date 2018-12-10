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среда, 26 декабря 2018 09:10

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan
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Сегодня, в 1933 году в Токио основали автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo. В следующем году ее переименовали в Nissan. Первой продукцией компании были авто под торговой маркой Datsun.

Первый пассажирский автомобиль Datsun сошел с конвейера в апреле 1935 года.

  Datsun 1935. Фото: Википедия
Datsun 1935. Фото: Википедия

В 1939 году после успешных продаж на рынке автомобилей Dаt Nissan приступил к созданию автомобилей больших размеров Nissan Type 70, автобусов Nissan Type 90 и фургонов Nissan Type 80.

  Nissan Type 70. Фото: Википедия
Nissan Type 70. Фото: Википедия

В годы Второй мировой войны компания выпускала грузовики и транспорт для армейских нужд. В 1945 году предприятия компании окупировали, выпуск продукции приостановили до 1955 года. Восстанавливая свои позиции после вынужденного застоя времен Второй мировой войны, Nissan через два года подписал договор о техническом сотрудничестве с британской компанией Austin Motor Co., Ltd. Через год выпустили первый Austin.

В 1951 году Nissan праздновал рождение Patrol - первого полноприводного внедорожника с 6-ти цилиндровым двигателем.

  Nissan Patrol 1951. Фото: Википедия
Nissan Patrol 1951. Фото: Википедия

В августа 1958 года Nissan выпустил с конвейера высококлассный автомобиль Datsun Bluebird, созданный для личного пользования. Примечательной особенностью Bluebird стало применение впервые японскими производителями передних тормозов с усилителем, которые позволили даже женщинам тормозить легким нажатием на педаль. Первое поколение Bluebird воплотило в себе черты надежного, привлекательного и долговечного автомобиля.

  Datsun 1000 Sedan 1958 год. Фото: Википедия
Datsun 1000 Sedan 1958 год. Фото: Википедия

В 1958 году начались поставки автомобилей в США, а в 1964 году стала первой японской компанией, вошедшей в десятку крупнейших автоимпортеров в США. В 1962 году начались поставки автомобилей в Европу.

Первое зарубежное сборочное производство Nissan открыли в 1959 году на Тайване. Сейчас зарубежное производство развернуто в более чем 20 странах.

В 1976 году благодаря своему флоту Nissan стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, а в следующем году совокупное количество проданных автомобилей перешагнуло 20 млн. В 1981 году корпорация подписала соглашение с немецкой компанией Volkswagen о производстве и продаже легковых автомобилей в Японии.

К середине 1990-х годов компания испытывала существенные финансовые трудности, вследствие чего ее контрольный пакет в 1999 году был продан французской компании Renault.

В 2011 году, в результате сильного землетрясения японские заводы корпорации были закрыты с 11 по 23 марта, предприятие по производству двигателей Nissan Iwaki простаивало до 17 апреля, не удалось произвести около 55 тыс. авто.

Сейчас Nissan Motor Co., Ltd. - один из крупнейших автопроизводителей в мире. В 2013 году было продано более 5 млн автомобилей по всему миру. Он располагает несколькими заводами в Японии, а также обладает производственными предприятиями в Китае, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, Мексике, Испании, Великобритании.

Автоконцерн Renault-Nissan-Mitsubishi перейдет на операционную систему Android. Будут переходить через внедрение для следующих поколений своей информационно-развлекательной системы. Изменения введут не ранее 2021 года. Пользователи получат такие функции Android как Google Maps, Waze и Hands-free Google Assistant без необходимости подключения телефона и возможность загружать специальные приложения, те, что используются для поиска и оплаты места для парковки из магазина Google Play.

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Дата
26
декабря

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

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