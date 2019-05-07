Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро

Автопроизводителя Porsche оштрафовали на 535 млн евро. Фото: ABCnews

Автопроизводителя Porsche, который входит в концерн Volkswagen, оштрафовали на 535 млн евро за несоответствие выхлопных газов нормативным требованиям.

Причиной наложения штрафа, среди прочего, является небрежность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается выбросов в период с 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Решение о наказании предусматривает штраф в размере 535 млн евро, состоящий из штрафа в размере 4 миллионов евро за небрежное выполнение надзорных обязанностей Porsche AG, и 531 миллиона евро - в качестве компенсации экономической выгоды", - говорится в сообщении.

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Выбросы оксида азота из дизельных автомобилей Porsche не соответствовали нормам. Речь идет о 99 тысячах машин с дизельными двигателями V6 и М8.

Украинский Центр демократии и верховенства права (CEDEM) считает нужным увеличить штрафы за нарушение правил пользования ремнем безопасности и мотошлемами. Наказание предлагают увеличить с 51 до 510 гривен, то есть в 10 раз.