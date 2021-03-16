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вторник, 16 марта 2021 17:28

Полный заряд за 10 мин - Toyota представит электрический кроссовер

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19 апреля японская корпорация Toyota представит новый электрический кроссовер. Он станет электрическим аналогом RAV4, который создали на платформе e-TNGA.

Автор: Toyota
  Полный заряд за 10 мин - Toyota представит электрический кроссовер
Полный заряд за 10 мин - Toyota представит электрический кроссовер

Тизерное изображение позволяет предположить, что речь идет о батарейном аналоге RAV4, информирует Auto24.

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Кроссовер получит 290-сильную силовую установку и полный привод. Запас хода электромобиля составит почти 500 км, а зарядка до 100% продлится всего 10 минут, при условии подключения к высокоскоростному терминалу постоянного тока.

Автор: Toyota
  Полный заряд за 10 мин - Toyota представит электрический кроссовер
Полный заряд за 10 мин - Toyota представит электрический кроссовер

Патентное изображения электрокроссовера Toyota позволяет получить представление об облике машины. Хотя автомобиль на картинке не похож на RAV4, он будет близким к нему по габаритам.

Новинку представят на автосалоне в Шанхае.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.

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Дата
16
марта

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