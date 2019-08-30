Показали тизер Audi с "самым радикальным" дизайном

Автокомпания Audi показала на тизере свой электрокар с "самым радикальным" дизайном AI: Trail offroad.
Концепт отражает образ электрического внедорожника будущего от Audi.
Прототип отличается, в частности, огромными вездеходными шинами.
Транспортное средство - четвертая концепция Audi, которая, по мнению представителей марки, демонстрирует, как автономное вождение изменит транспорт в течение следующих десяти лет.
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Audi обещает, что концепт получит самый радикальный дизайн за всю историю марки.
"Я не могу вспомнить концепт шоукара Audi, который был бы столь радикальный и прогрессивный в своем дизайне", - рассказал руководитель отдела дизайна Audi Марк Лихте.
Представить машину планируют на автосалоні во Франкфурте. Об этом сообщили на tsn.ua.
Автокомпания BMW создала специальный руль полигональной формы для электрического кроссовера iNext.
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