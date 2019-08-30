BMW создала полигональный руль для электрического кроссовера

BMW создала руль полигональной формы для электрического кроссовера iNext. Фото: из открытых источников

Автокомпания BMW создала специальный руль полигональной формы для электрического кроссовера iNext.

Руль позаимствовали из автоспорта. Оно, вроде бы, облегчает посадку в электрокар и не загораживает приборную панель. Кроме того, руль разрабатывался, чтобы водителю было максимально удобно переходить от ручного управления к автономному. И это важно, потому iNext станет первой серийной моделью BMW с автопилотом третьего уровня.

Сложный дизайн помогает быстрее определить угол поворота колес, когда водителю необходимо взять управление на себя, а выемка в верхней части обода не загораживает приборную панель.

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В боковины руля интегрированные оптоволоконные трубки, которые с помощью цветной индикации информируют о работе автопилота, в том числе предупреждают о ситуации, требующей вмешательства человека.

Срезанная внизу часть обода облегчает посадку и обеспечивает свободу движения во время поездок. Об этом сообщили на tsn.ua.

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