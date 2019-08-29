BMW представит самый темный внедорожник

BMW представит внедорожник X6 покрытый самым черным материалом. Фото: из открытых источников

Автокомпания BMW представит внедорожник X6 покрытий "темным материалом" Vantablack. Это покрытие якобы поглощает 99,96% света.

В прессслужбе баварской компании рассказывают, что внедорожник BMW станет первым автомобилем, который получит окраску Vantablack VBx2. Машину планировали покрасить еще мощнее модификацией Vantablack. Но так, авто, якобы, теряет все свои отличительные особенности дизайна и кажется человеческому глазу двумерным.

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Vantablack VBx2 можно наносить напылением. Материал допускает небольшое количество отражения от углов авто. То есть авто будут самые черные, но на них заметны грани.

Шоукар получил название BMW VBX6 Vantablack и стал таким в результате сотрудничества с компанией Surrey NanoSystems, что изобрела сверх темный материал. Самый черный внедорожник BMW представлят на автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщили на tsn.ua.

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