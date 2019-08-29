Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020

Фото: auto.24tv.ua

Mercedes выпустил две новые версии модели кроссовера GLE: купе и спорт-купе.

Стремительный профиль и корма с "хвостиком", новый дизайн колесных дисков и другие функции - это чуть ли не все визуальные изменения, но в Mercedes-Benz не скупятся на комплименты экстерьеру.

Mercedes-Benz GLE Coupe увеличили в габаритах, добавили 39 мм в длину (4939 мм) и 7 мм к ширине (2010 мм). Колесную базу увеличили на 20 мм. Завалена линия крыши обеспечила кросс-купе на 9% лучшую аэродинамику.

Внутри автомобиль, как утверждает производитель, стал более просторным. По крайней мере в поясничной зоне и области ног. При этом отверстия задней двери расширили на 35 мм. Это должно облегчить посадку и высадку для пассажиров сзади. Главные заметные нововведения в салоне - фирменный мультимедийный комплекс Mercedes-Benz MBUX с двумя 12,3-дюймовыми мониторами. Улучшенные по сравнению с предшественником, материалы отделки, больше "спортивных деталей".

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Объем багажника - 655-1790 литров, это на 70 л больше, чем у предшественника. Владельцы автомобилей с опционной пневмоподвеской смогут опускать край багажника на 50 мм для облегчения загрузки.

Mercedes-Benz GLE Coupe будут предлагать в формате 350 d и 400 d, предусматривающие дизельные двигатели с 272 и 330 л.с. Передавать крутящий момент будет автоматическая коробка передач 9GTRONIC.

Между тем, будут продавать и Mercedes-AMG GLE 53 Coupe, оснащенный 3-литровым бензиновым турбомотором. Силовой агрегат, при поддержке 21-сильного стартер-генератора EQ Boost, имеет мощность около 435 "лошадок". Такой агрегат сочетают с 9-ступенчатым автоматом AMG Speedshift TCT 9G, подвеской AMG Ride Control +, мощными тормозами.

Самая "агрессивная" версия кросс-купе ускоряется от нуля до сотни за 5,3 секунды. Так же, как и обычный AMG GLE 35. Максимальная скорость ограничена - 250 км/ч.

Официальный публичный дебют обеих новинок запланирован на Франкфуртский автосалон 12 сентября. В автосалонах европейских дилеров Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 появится не раньше весны следующего года. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

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