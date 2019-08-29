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четверг, 29 августа 2019 14:56

Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
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Mercedes выпустил две новые версии модели кроссовера GLE
Фото: auto.24tv.ua
Mercedes выпустил две новые версии модели кроссовера GLE
Mercedes выпустил две новые версии модели кроссовера GLE
Mercedes выпустил две новые версии модели кроссовера GLE

Mercedes выпустил две новые версии модели кроссовера GLE: купе и спорт-купе.

Стремительный профиль и корма с "хвостиком", новый дизайн колесных дисков и другие функции - это чуть ли не все визуальные изменения, но в Mercedes-Benz не скупятся на комплименты экстерьеру.

Mercedes-Benz GLE Coupe увеличили в габаритах, добавили 39 мм в длину (4939 мм) и 7 мм к ширине (2010 мм). Колесную базу увеличили на 20 мм. Завалена линия крыши обеспечила кросс-купе на 9% лучшую аэродинамику.

Внутри автомобиль, как утверждает производитель, стал более просторным. По крайней мере в поясничной зоне и области ног. При этом отверстия задней двери расширили на 35 мм. Это должно облегчить посадку и высадку для пассажиров сзади. Главные заметные нововведения в салоне - фирменный мультимедийный комплекс Mercedes-Benz MBUX с двумя 12,3-дюймовыми мониторами. Улучшенные по сравнению с предшественником, материалы отделки, больше "спортивных деталей".

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Объем багажника - 655-1790 литров, это на 70 л больше, чем у предшественника. Владельцы автомобилей с опционной пневмоподвеской смогут опускать край багажника на 50 мм для облегчения загрузки.

Mercedes-Benz GLE Coupe будут предлагать в формате 350 d и 400 d, предусматривающие дизельные двигатели с 272 и 330 л.с. Передавать крутящий момент будет автоматическая коробка передач 9GTRONIC.

Между тем, будут продавать и Mercedes-AMG GLE 53 Coupe, оснащенный 3-литровым бензиновым турбомотором. Силовой агрегат, при поддержке 21-сильного стартер-генератора EQ Boost, имеет мощность около 435 "лошадок". Такой агрегат сочетают с 9-ступенчатым автоматом AMG Speedshift TCT 9G, подвеской AMG Ride Control +, мощными тормозами.

Самая "агрессивная" версия кросс-купе ускоряется от нуля до сотни за 5,3 секунды. Так же, как и обычный AMG GLE 35. Максимальная скорость ограничена - 250 км/ч.

Официальный публичный дебют обеих новинок запланирован на Франкфуртский автосалон 12 сентября. В автосалонах европейских дилеров Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 появится не раньше весны следующего года. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

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