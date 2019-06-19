В Сети показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3. Фото: interestingengineering.com

В Сети показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3.

В переработке Model 3, хозяйке электрокара помогли в тюнинг-ателье Rich Rebuilds, которое специализируется на реконструкции машин Tesla. Это авто выбрали потому у него алюминиевый кузов, а не металлический, как в Model S и X.

Процесс создания пикапа имел несколько этапов. Сначала демонтировали салон, крышу и багажник. Затем машину лишили "лишних" задних стоек. Вконце - установили каркас в кузове.

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Между тем, новый пикап получил еще и багажник из сварных стальных труб на крыше электромобиля. На нем закрепили три небольших прожектора, которые дали машине экспедиционный вид.

Видео с переработанным электрокаром появилось на YouTube-канале Simone Giertz. В подписи к ролику сообщили, что автор канала устала ждать, когда же Tesla представит миру свой оригинальный пикап и поэтому решила создать его самостоятельно.

Пикап назвали Truckla, от слов Tesla и track, сообщили на tsn.ua.

Компания Tesla разрабатывает первый серийный электрический пикап. Он будет иметь полноприводную динамическую подвеску и буксировочный потенциал около 140 тонн. Электрокар оснастят элементами питания, который обеспечит машине запас хода около 700 км, об этом заявил генеральный директор Tesla Inc. Маск.