Показали обновленный внедорожник Kia Niro

Старт продаж запланирован на 2022 год. Фото: Carbuzz

Южнокорейская компания Kia показала обновленный внедорожник Kia Niro. Он будет доступен в трех версиях: гибридные (классический HEV и подключаемый PHEV) и электрический ("батарейный" BEV). Об этом сообщает Carbuzz.

Известно, что авто презентовали в рамках международного автосалона Seoul Mobility Show в Сеуле. В компании отмечают, что транспортное средство является максимально экологичным.

Kia Niro упрощает ведение устойчивого образа жизни благодаря экологически чистым материалам, передовым технологиям и электрическим силовым агрегатам. Кроме того, автомобиль полностью удовлетворяет практические потребности клиентов.

Одна из особенностей - специальный режим Greenzone Drive Mode, что позволяет переключать гибридный силовой агрегат на электротягу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые электрокроссоверы Cadillac раскупили менее чем за 20 минут

При отделке салона предпочтение отдали экоматериалам:

Например:

* Обшивки потолка выполнена из переработанных обоев;

* сиденья получили ткань с біополіуретану и волокон эвкалиптовых листьев;

* использована краска на водной основе без вредных элементов.

Пока точной информации о характеристиках двигателя и трансмиссии нет. Сколько будет стоить машина-также станет известно позже. Старт продаж запланирован на 2022 год.