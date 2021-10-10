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воскресенье, 10 октября 2021 15:45

Маск анонсировал дату выпуска первых Tesla европейского производства

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Маск анонсировал дату выпуска первых Tesla европейского производства
Объемы производства ежедневно будут составлять 5-10 тыс. авто. Фото: pixabay.com

Первые электромобили Tesla европейской сборки сойдут с конвейера берлинской фабрики уже в ноябре.

Компания надеется получить разрешение на начало производства в течение ближайших недель, заявил в субботу глава концерна Илон Маск во время фестиваля на территории завода, пишет Reuters. В то же время для достижения массового производства на заводе в Берлине понадобится больше времени.

"Объемы производства ежедневно будут составлять 5-10 тыс. автомобилей. До конца следующего года здесь будут производить также аккумуляторные батареи", - сказал Маск.

Министерство охраны природы Германии примет решение о возможности серийного производства автомобилей после 14 октября. Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.

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Американский производитель электромобилей Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Офис компании переедет в Остин. Маск не объяснил причины этого решения, однако в прошлом он выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

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10
октября

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