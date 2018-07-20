Показали фото самой дорогой евробляхи в Украине

На одной из автомоек Харькова засветился Mercedes за 140 тыс. евро. Речь идет о двухдверном Mercedes-Benz AMG GT C Roadster.

Это авто - одно из новых и наиболее быстрых моделей, пишет segodnya.ua

В Украине чаще всего привыкли видеть старые автомобили на литовских номерах. Их цена не превышает 2-3 тыс. евро.

Этот автомобиль стал исключением.

Конечно, есть вероятность, что владелец этого авто - литовец и приехал в Украину по делам.

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Автор: segodnya.ua Mercedes за 140 тыс. евро

Автор: segodnya.ua Mercedes за 140 тыс. евро

С 2019 года запустит продажу летающих машин. Компания Terrafugia разрабатывает автомобиль Transition с 2008 года.