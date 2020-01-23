Показали беспилотный шаттл General Motors

Фото: Motor

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.

Машину построили на новой электрической платформе концерна, сообщает Motor.

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В шаттле установлен набор сенсоров и камер, которые могут отслеживать перемещения сразу нескольких людей и других объектов, в том числе в полной темноте, во время дождя или снегопада.

Бортовая электроника беспилотника обновляется "по воздуху". Таким образом, транспортные компании могут снизить свои расходы. Origin способен проехать более 1,5 млн км.

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