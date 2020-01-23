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четверг, 23 января 2020 13:46

Показали беспилотный шаттл General Motors
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Беспилотный шаттл компании Cruise
Фото: Motor
Беспилотный шаттл компании Cruise
Беспилотный шаттл компании Cruise
Беспилотный шаттл компании Cruise

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.

Машину построили на новой электрической платформе концерна, сообщает Motor.

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В шаттле установлен набор сенсоров и камер, которые могут отслеживать перемещения сразу нескольких людей и других объектов, в том числе в полной темноте, во время дождя или снегопада.

Бортовая электроника беспилотника обновляется "по воздуху". Таким образом, транспортные компании могут снизить свои расходы. Origin способен проехать более 1,5 млн км.

Hyundai придумала новый летательный аппарат для персонального использования.

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