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среда, 17 марта 2021 15:41

Поймали первых нарушителей ПДД, которых будут наказывать по новому закону

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Поймали первых нарушителей ПДД, которых будут наказывать по новому закону
Антон Геращенко сообщил о первых нарушителей ПДД, которых будут наказывать жестче. Фото: pixabay.com

В Украине с сегодняшнего дня действуют более жесткие наказания за нарушение правил дорожного движения. Полиция уже задержала водителей, которые сели за руль пьяными и понесут наказание по новому закону.

"В 00:03 патрульные в городе Днепр задержали водителя Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения, которые станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатить не 10,2 тысячи гривен как раньше, а 17 тысяч гривен", - сообщил в Facebook заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Также во Львове задержали водителя Toyota Camry, который третий раз за год попался на вождении пьяным. При этом нарушитель ехал на авто без водительского удостоверения, потому что ранее суд лишил его прав.

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"По нему составили административный протокол, по которому теперь суд может дать ему до 15 суток ареста или заставит заплатит штраф в 51 тысячу гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20,4 тысячи гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации", - отметил Геращенко.

К тому же суд обяжет нарушителя выплатить еще 20,4 тис. грн за то, что он сел за руль без права управления. Таким образом должен будет уплатить в бюджет 71,4 тыс. грн.

Камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта, выявила более 3 тыс. нарушений только за месяц.

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