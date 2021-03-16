Камера обнаружила шокирующее количество нарушителей за месяц

Камера автоматической фото- и видеофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений. Фото: pixabay.com

Камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта, выявила более 3 тыс. нарушений за месяц.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на брифинге МВД.

"Более 3 тысяч привлечений к ответственности мы уже имеем именно за нарушения движения по полосе общественного транспорта", - сказал он.

Первая камера, которая фиксирует не только превышение скорости, но и движение автомобилей по полосе общественного транспорта, полноценно заработала в Киеве 15 февраля.

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Камера автофиксации на бульв. Дружбы Народов, 35 в столице зафиксировала 385 нарушителей, которые двигались по полосе общественного транспорта. И это только за день.