Камера за сутки поймала шокирующее количество нарушителей "общественной полосы"

В Киеве камера за сутки поймала почти 400 любителей "общественной полосы". Фото: pixabay.com

Камера автофиксации на бульв. Дружбы народов, 35 в Киеве зафиксировала 385 нарушителей, которые двигались полосой общественного транспорта. Такое количество только за 1 день.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

На всех нарушителей вынесли постановления. Штраф за нарушение составляет 510 грн.

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Это 1-я камера в Киеве, которая фиксирует не только превышение скорости, но и движение автомобилей полосой общественного транспорта. Полноценно она заработала в понедельник, 15 февраля. В тестовом режиме - в декабре прошлого года. Все камеры автоматической фиксации в столице дополнят новой функцией вскоре.