Подписали законы о растаможивании евроблях

Новые законы о "евробляхах" упрощают механизм растаможивания фото: automir.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 12 мая Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каких являются транспортные средства" № 1402-IX.

Глава государства также подписал Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на территорию Украины" № 1403-IX, сообщает официальное представительство Президента Украины.

Законы приняли 15 апреля. Они временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет и ввезенные на территорию Украины до конца 2020 года, будут облагаться налогом по льготной ставке НДС.

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Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Базовая ставка будет колебаться до €150. В большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает €1000. Такие автомобили будут временно освобождать от налогообложения.

По льготному механизму можно растаможить автомобиль одной категории. На льготное таможенное оформление предусматривают 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в ​​течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и происходят из государства-оккупанта или ввозимые из оккупированной территории Украины.

Автомобили средней ценовой категории хотят обложить налогом. Предлагают начислять налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в законопроекте Министерства финансов с поправками в Налоговый кодекс.