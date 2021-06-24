Подготовка к автопутешествию: чек-лист от экспертов

Как подготовиться к путешествию по Украине на автомобиле, какие проблемы могут возникнуть в дороге и как их решать. Фото надане УкрАВТО

Лето в разгаре, а темпы вакцинации в Украине оставляют желать лучшего. Это значит, что возможности для путешествий за границу для большинства из нас остаются весьма ограниченными. Можно по этому поводу огорчаться, а можно, напротив, сменить вектор – и составить график поездок по родной стране. Добраться, наконец, до Аскании-Новы, подняться на карпатские вершины, попробовать вино Южной Бессарабии на приватных одесских виноградниках. Список можно продолжать.

Как только определитесь с маршрутом, встанет вопрос выбора транспорта. Украина пока увы не Германия и не Швейцария, а самые интересные локации расположены на приличном расстоянии от железных дорог и автобусных маршрутов. Потому советуем не привязываться к общественному транспорту и ехать на машине. Но прежде – подготовить авто к дорожным трудностям и непривычным нагрузкам. Как – рассказывает Алексей Власенко, заместитель директора Автомобильного Центра Голосеевский по сервису.

Как подготовиться к путешествию по Украине на автомобиле, какие проблемы могут возникнуть в дороге и как их решать. Фото надане УкрАВТО

Подготовка

Откройте сервисную книжку и освежите в памяти рекомендации по обслуживанию, полученные при предыдущем заезде на СТО, а также сроки выполнения регламентных работ. Не менее чем за 2 – 3 недели до выезда устройте автомобилю тотальный чек-ап. На официальных техстанциях диагностика не сводится к визуальному осмотру авто, проверке уровня технических жидкостей и беглому взгляду под капот. Это целый комплекс работ, включающий диагностику тормозной системы, подвески и рулевого управления, проверку фильтров, состояния колёс, давления в шинах и запаске, исправности освещения и световой сигнализации, состояния щёток стеклоочистителя, а также считывание диагностических кодов электронных систем. В большинстве случаев механики обнаруживают слабые места и устраняют их до того, как они начнут беспокоить владельца авто.

Непосредственно перед поездкой обязательно загоните авто на мойку. Попросите уделить особое внимание остеклению. Заправьте бачек стеклоомывателя летним омывателем для удаления следов насекомых. Хороший обзор на трассе – важный элемент безопасности.

Как подготовиться к путешествию по Украине на автомобиле, какие проблемы могут возникнуть в дороге и как их решать. Фото надане УкрАВТО

Экипировка

По умолчанию в бардачке должна лежать сервисная книжка. В ней – вся информация о сервисном обслуживании, перечень дилерских центров по всей территории Украины, а также телефон службы технической поддержи. Проверьте наличие страхового полиса и бланка европротокола. Прекрасно, если в авто установлен видеорегистратор – в любой спорной ситуации он поможет разобраться, кто прав, а кто виноват.

Убедитесь, что в багажнике имеются:

- светоотражающие сигнальные жилеты для водителя и всех пассажиров;

- знак аварийной остановки;

- огнетушитель (проверьте, не истек ли срок годности!);

- буксировочный трос и провода высокого напряжения для "прикуривания" (возможно, стоит почистить клеммы);

- складная лопатка и топорик;

- набор авто инструментов (только тех, какими умеете пользоваться);

- домкрат и насос для подкачки шин;

- канистра для бензина объемом 5 – 10 литров;

- фонарик, лучше налобный;

- аптечка с базовым набором медикаментов.

Все эти вещи могут помочь не только вам, но и другим, менее опытным путешественникам. Взаимовыручка позволяет выбраться из любых передряг.

Как подготовиться к путешествию по Украине на автомобиле, какие проблемы могут возникнуть в дороге и как их решать. Фото надане УкрАВТО

Дорожные сюрпризы

Под "сюрпризами" мы подразумеваем разбитые участки дороги, ремонты и перекрытия путей, районы без АЗС и минимальной инфраструктуры. Планируя поездку, первым делом досконально изучите предполагаемый маршрут через картографические сервисы. Затем копните глубже – проведите свое мини-исследование в социальных сетях, тематических форумах и пабликах городов, через которые планируете проехать. Такие ресурсы – кладезь полезной и, главное, свежей информации о реальном состоянии дорог, расположении заправок и отелей, режиме работы придорожных кафе, безопасных путях объезда и т.п.

Еще одно: если вы знаете, что у вашей машины есть "слабые места", нанесите на карту маршрута пару-тройку сервисных станций. Хорошо, если визит на СТО не понадобится, но лучше заранее знать, куда можно обратиться.

Форс-мажор

Даже если вы очень хорошо подготовились к поездке, в пути может случиться, что угодно. Как ни страхуйся, а пробить колесо или влететь ночью в яму может каждый. Есть и целый ряд тревожных сигналов, известных большинству водителей. Автомобиль заводится не с первого раза? Слышите запах бензина? Появился какой-то нетипичный стук? Ощущается дрожь руля? Каждый из этих симптомов сигнализирует о проблеме, решить которую вряд ли удастся собственными силами. И даже если автомобиль ведет себя нормально, но на приборной панели загорелся один из тревожных сигналов, следует срочно свернуть в сторону СТО.

В тех случаях, когда решить проблему самостоятельно явно не удастся, открывайте сервисную книжку. Если автомобиль находится на гарантии, звоните в службу помощи на дорогах (KIA Assistance для KIA, Chery Assistance для Chery и т.д.). Если гарантийный срок истек, обращайтесь в ближайший дилерский центр.

Лучший сервис

Почему стоит сразу ехать на официальное СТО, а не искать "народного умельца" в ближайшем селе? Если речь идет не о пробитом колесе или севшем аккумуляторе, ответ очевиден. Во-первых, на специализированном сервисе хорошо знают особенности автомобилей тех марок, с которыми работают. Во-вторых, сертифицированные СТО имеют все необходимое диагностическое и ремонтное оборудование, то есть могут быстро и четко определить, в чем причина странного поведения вашего авто. В-третьих, там всегда есть большой выбор запчастей (сертифицированных и оригинальных) и, соответственно, вышедшую из строя деталь не придется искать на просторах интернета, заказывать на другом конце страны и ждать ее доставки несколько дней. То есть найти проблему и устранить ее на сертифицированном СТО смогут быстрее и качественнее. И гарантию выдают – на комплектующие и работы. Значит вы потратите на ремонт меньше времени, что очень важно в путешествии.

К тому же, как показывает опыт, ремонт на официальном сервисе в большинстве случаев оказывается дешевле, чем ремонт у какого-нибудь "гаражного умельца", действующего "методом тыка" и вряд ли обладающего талантом определить и устранить любую проблему с первой попытки. Так что, если не хотите провести несколько дней с видом на гараж с разобранным автомобилем, не рискуйте.

Тщательное планирование – залог удачного путешествия. А для путешествия на автомобиле это особенно актуально.