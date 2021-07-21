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среда, 21 июля 2021 15:55

По $13 тыс. и с "полным фаршем" - презентовали новые авто британского бренда MG
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Состоялась презентация новых моделей MG. Их будут продавать в Украине
Фото: Владимир Мукан
Состоялась презентация новых моделей MG. Их будут продавать в Украине
Седан MG 5 будет стоить от 13,5 тыс. долларов
Место водителя автомобиля MG 5
Кроссовер В-класса MG ZS продавать по цене от 16,5 тыс. долларов

В селе Капитановка Киевской области состоялась презентация линейки новых моделей британского бренда MG. Машины этой модели снова официально будут продавать в Украине. Этим займется компания Winner Imports Ukraine, являющаяся официальным импортером Ford, Volvo, Porsche, Jaguar, Land Rover, Bentley.

Новые машины выставили перед зданием компании-импортера. Среди них - седан В-класса MG 5, кроссовер С-класса MG HS, а также два варианта кроссовера В-класса - с бензиновым и электрическим двигателем. Каждый автомобиль можно испытать во время тест-драйвов.

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Под брендом MG англичане производят автомобили с 1924 года. С 2009-го марка принадлежит китайскому концерну SAIC. Однако штаб-квартира и отдел дизайна все равно работает в Лондоне. Производство - в Китае.

В Украине стартуют продажи сразу пяти моделей. Одна из которых электрическая. На все бензиновые легковушки давать официальную гарантию пять лет или 150 тыс. Км. На электрические - семь лет или 150 тыс. км.

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"С сентября этого года в Украине заработают 12 дилерских центров бренда MG. Все они будут размещены рядом с салонами Ford. Есть амбициозный план - продать до 2025 года 10 тыс. Автомобилей MG, - говорит Сергей Носенко с Winner Imports Ukraine. - Обслуживанием этих машин будут заниматься специалисты из центров Ford ".

Автор: Владимир Мукан
  Седан MG 5 будет стоить от 13,5 тыс. долларов
Седан MG 5 будет стоить от 13,5 тыс. долларов

Самым дешевым из линейки машин бренда является седан класса В+ MG-5. Он стоит от $13,5 тыс. У автомобиля сдержанный современный дизайн, салон просторный.

Модель оснащают атмосферным двигателем 1,5 л на 115 л. с. и механической коробкой передач. В более дорогих комплектациях авто оборудовано вариатором.

Автор: Владимир Мукан
  Кроссовер В-класса MG ZS продавать по цене от 16,5 тыс. долларов
Кроссовер В-класса MG ZS продавать по цене от 16,5 тыс. долларов

MG ZS - кроссовер В-класса. Его предлагают с легкосплавными дисками, рейлингами для крепления багажника и накладками из некрашеного пластика по периметру кузова. Объем багажного отсека - 448 л.

Оснащают модель также атмосферным бензиновым двигателем 1,5 л мощностью 115 л. с. В более дорогом исполнении можно выбрать 1,3-сильный турбированный силовой агрегат.

В "базе" новинка стоит от $16,5 тыс. В топовой комплектации - $22,7 тыс.

Автор: Владимир Мукан
  MG HS
MG HS

MG ZS EV - это электрический кроссовер с кузовом модели ZS. Внешне электрическую версию можно узнать по люку порта зарядки в решетке радиатора. Салон машины имеет некоторые отличия, особенно в торпеде.

Под капотом модели электродвигатель мощностью 140 л. с. Батарея установлена ​​под днищем. Она рассчитана на 44,5 кВт⋅ч. Ее заряда хватает на 263 км пробега по расчетам WLTP.

Автор: Владимир Мукан
  MG HS
MG HS

MG HS - крупнейший кроссовер марки из тех, которые продают в Украине. Это машина С-класса. Ее оснащают более мощными силовыми агрегатами. Можно выбрать бензиновый турбированый двигатель 1,5 л мощностью 169 л. с. или бензиновый 2 л с турбиной на 228 л. с. Автоматические коробки передач могут быть шести- или семиступенчатыми. Стоит такое авто в средней комплектации $22,5 тыс.

Кроме этого, планируют до конца 2021-го начать продажи электромобиля MG Marvel R.

Автомобили под брендом MG уже продавали в Украине. Но из-за кризиса компания-импортер прекратила поставки. Сейчас страной ездит около 2 тыс. машин MG.

Автор: Владимир Мукан
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