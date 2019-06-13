Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A

F-35A Lightning II. Фото: wikipedia.org

Панорамное видео маневров из кабины истребителя пятого поколения F-35A Lightning II снял пилот Военно-воздушных сил США Эндрю Олсон.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство перспективных, малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработаны американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company в 3-х вариантах. Наземный истребитель - CTOL, для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании - истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой STOVL, для нужд ВМС США - палубный истребитель CV.

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На разработку самолета до апреля 2011-го было потрачено более $56 млрд. Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, полная стоимость проекта составила $400 млрд. Стоимость одной машины без вооружения и обслуживания в среднем превысила $150 млн, сообщили на unn.com.ua.

Истребители пятого поколения - современные реактивные самолеты, появившиеся в конце ХХ в. и развивающиея до сих пор. Первой и единственной страной по состоянию на середину 2012 года, которая внедрила серийный истребитель пятого поколения (Lockheed Martin F-22 Raptor), являются США.