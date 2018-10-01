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четверг, 04 октября 2018 14:32

Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
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Американский автомобиль Ford model T. Экспонат 1923 выпуска.
Фото: Елена Капник
В народе Ford model T называли "Жестяная Лизи".
Самое старое авто фестиваля Ford model T 1909 выпуска.
Автомобиль темно-зеленого цвета имеет деревянный каркас.
Спортивное авто Buick 6 Speedster 1921 года.

Выходными прошел 9-й крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. На столичном ВДНХ представили около тысячи единиц различной техники.

Легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и велосипеды выставили под открытым небом. Представленные экспонаты привезли из разных регионов Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Германии.

Самый старый автомобиль нынешнего фестиваля американский Ford model T 1909 выпуска. Автомобиль Ford Motor Company выпускала с 1908-го по 1927-й год. В народе машина известна как "Жестяная Лизи".

Автомобиль темно-зеленого цвета имеет деревянный каркас. Капот в форме пятигранной призмы с плоским верхом. В четырехдверный седан большие передние крылья, широкие решетки радиатора. Впереди - две большие круглые фары. Сзади - малый фонарь.

Автор: Елена Капник
  Самое старое авто фестиваля Ford model T 1909 выпуска.
Самое старое авто фестиваля Ford model T 1909 выпуска.

Ford T имеет четырехцилиндровый двигатель. Мощность - 20 л. с. Максимальная скорость - 64-72 км / ч.

Один из старейших автомобилей 9-го OldCarLand - Buick 6 Speedster 1921 года. Это американское спортивное авто собирали для участия в гонках на выживание.

На автомобиле этого класса 1920 года в гонке торгов Флорио протяженностью 432 км участвовала гонщица Мария Антуанетта. Она выступала под номером 12.

Автор: Елена Капник
  Спортивное авто Buick 6 Speedster 1921 года.
Спортивное авто Buick 6 Speedster 1921 года.

Автомобиль имеет большие передние и задние крылья. У него прямоугольная решетка радиатора. По бокам - две большие круглые фары. В него нет дверей. Сверху - полотняный переменный крышу. Слева кузова - переменное дополнительное колесо. Справа - сигнал-дудка. Сзади автомобиля - один фонарь и багажник-сундук.

На осенний фестиваль техника в столицу приехал еще один американский автомобиль Ford model T. Экспонат 1923 года. Его выпускали миллионными сериями на заводе Генриха Форда.

Двухдверное купе черного цвета. В него также деревянный каркас, обшитый металлом. Авто имеет так называемый "высокий" капот, переходящий в кузов без закругления.

Автор: Елена Капник
  Американский автомобиль Ford model T. Экспонат 1923 выпуска.
Американский автомобиль Ford model T. Экспонат 1923 выпуска.

У передних крыльев расположены две большие фары. Впереди - большая прямоугольная решетка радиатора. Колесамають деревянные спицы. Передние колеса больше. Задние имеют меньший диаметр.

На ВДНХ также показали довоенный Opel P4 1935 года. Его выпускали с 1935-го по 1937-й год на заводе в Руссельхайме. P4 - один из первых массовых немецких автомобилей.

Темно-синее авто двухдверное. Двери открываются с движением. Перед ними расположены указатели поворотов с лампами внутри. Они включаются с помощью ручки в салоне.

Автор: Елена Капник
  Авто стоило 1500 рейхсмарок. P4 был доступен для большей части населения.
Авто стоило 1500 рейхсмарок. P4 был доступен для большей части населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый серийный автомобиль Ford T, Chevrolet Брежнева и советский лимузин - стартовал крупнейший технический фестиваль OldCarLand

Круглые фары торчащие из панель, отходящих от крыльев. На широкой хромированной решетке радиатора - логотип P / 4. Сзади автомобиля - прикреплено дополнительное колесо.

Объем двигателя - 1,2 л. Его мощность - 23 л.с. Машина разгоняется до 85 км / ч. На 100 км расходует около 10 л горючего.

Звезда фестиваля - Packard Super Eight 1935 года. Его стоимость оценивается в $ 500 тыс. Автомобиль класса люкс компания Packard выпускала в американском штате Мичиган.

Впереди в автомобиле - вертикальная решетка радиатора и массивные крылья. Сверху на крыльях - большие овальные фары. Снизу - круглые. С обеих сторон лобового стекла также выступают фары. На капоте - хромированный птица.

Автор: Елена Капник
  Packard Super Eight 1935 стоил $ 500 тыс.
Packard Super Eight 1935 стоил $ 500 тыс.

У передних дверей - круглые зеркала. У дверей водителя - дополнительное колесо и сигнал-дудка.

Авто имеет сложный тканевая крыша. Сзади на нем - прямоугольное окно. Дверь багажника открывается вверх. На них - логотип фирмы. По обе стороны багажника - маленькие красные фонари.

Еще одно из старейших авто фестиваля - DeSoto S6 1939-го. Марку разработала американская компания Chrysler. Такую же модельподарувалисимьи мультипликатора Уолта Диснея за то, что он нарисовал хорошую рекламу для этого бренда.

Автор: Елена Капник
  Такую модель подарили семье мультипликатора Уолта Диснея.
Такую модель подарили семье мультипликатора Уолта Диснея.

Машина имеет большие квадратные фары. Они встроены в массивные передние крылья. Широкая решетка радиатора имеет горизонтальные хромированные стержни. Капот состоит из двух частей. Лобовое стекло также разделено на две части.

Под капотом - шестицилинтровий двигатель объемом 4 л. Мотор развивает 96 л.с. Работает в паре с 3-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Ровесник "американца" - автомобиль Skoda Popula. Его изготовили в Чехословакии в1939-м. Модель выпускали до 1946-го.

Авто двухдверные модификации бело-синего цвета. Имеет открытый кузов, полотняный переменный крышу.

Впереди - большая горизонтальная решетка радиатора. На бампере - фары. Две - круглые, две овальные. На массивных крыльях разместили две большие овальные фары и зеркала. Хромированная эмблема вынесена на капот. На задних крыльях - маленькие фонари.

Автор: Елена Капник
  Чехословацкая Skoda Popular
Чехословацкая Skoda Popular

Под капотом - четырехцилиндровый двигатель. Его мощность 41 л.с. Мотор работает в паре с трехступенчатой ​​коробкой передач.

9-й фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand начался 28 сентября. Продолжался три дня на территории столичного ВДНХ. Негласная тема нынешнего осеннего OldCarLand - американские автомобили. Среди почти тысячи автомобилей выставили линейку машин General Motors, привезли первые серийные модели автомобилей в мире, которые начали изготавливать в Штатах.

Автор: Елена КАПНИК
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