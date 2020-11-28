Парад беспилотников попал в Книгу рекордов Гиннеса

В Китае состоялся парад беспилотников Фото: zr.ru

28 ноября 2018 года на испытательном полигоне китайской автомобилестроительной компании Changan Automobile в городе Тяньцзинь состоялся парад с 55 беспилотников.

Колонна красных кроссоверов Changan CS55 двигалась со скоростью 30 км/ч. Автомобили оснащены системами автономного управления, проехали круг протяженностью 3.2 км за 9 мин 7 с.

Из соображений безопасности за рулем каждого автомобиля сидел водитель, но не вмешивался в работу машины. Расстояние между ними увеличили до более чем двух корпусов.

Ян Го, инженер по автономным технологиям в компании Changan Automobile рассказывал, что на подготовительном этапе было важно выявить некоторые факторы риска. Например, передвижение организаторов мероприятия или размещения фото- и видеооборудования. Инженеры заранее обозначили эти риски и приняли соответствующие меры.

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Парад в Тяньцзине попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой парад автономных автомобилей на испытательном полигоне.

В этом году традиционный парад ко Дню благодарения в США прошел почти без зрителей. Парад Macy's ограничился лишь показом для телевидения. Место проведения окружили десятки правоохранителей, чтобы у граждан не возникало желания несмотря на карантин посетить событие.