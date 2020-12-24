Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 369
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 144
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14751
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 783
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2169
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
31
7
4
6
12
Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль
С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
Видео
Все видео
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14760
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1926
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 954
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 09:38

Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников

  Комментировать
Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников
Мошенники говорят, что вместе с запиской в ​​машине оставили так называемую "закладку". Фото: unsplash

Пользователи соцсетей рассказывают, что находят в своих авто записки с номерами телефонов. До этого они закрывали машину и оставляли ее на парковке.

Из вещей при этом ничего не воруют, пишет "Сегодня".

По словам журналистов, если позвонить по номеру, то мошенники говорят, что вместе с запиской в ​​машине оставили так называемую "закладку". То есть подбросили предмет, который может повредить авто.

"Чтобы этого не произошло, мошенники требовали заплатить 4 тысяч гривен. Якобы после получения денег они расскажут, что сделать, чтобы убрать "закладку", - говорится в сюжете.

Эксперт по автобезопасности Сергей Яремчук объясняет, что преступники перехватывают сигнал автоматического замка с помощью специального прибора-кодграббера. Таким образом открывают авто.

"Злоумышленник практически ничего не нарушает, он ничего не украл из машины. Он просто оставил вам записку, в которой попросил за якобы существующую неисправность перевести деньги. Но у них нет времени вредить автомобилю. Они открыли машину, оставили записку и ушли", - говорит Яремчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети

Эксперт советует игнорировать угрозы и не вступать в контакт с мошенниками. Для собственного спокойствия можно проверить машину на СТО.

Защитить автомобиль может специальная охранная система. В ней используется электронное устройство, которое распознает, подошел к машине хозяин или посторонний человек. К системе можно подключить смартфон. Тогда, если кто-то все-таки откроет автомобиль, на телефон придет сообщение. Стоит защита от 15 тыс. грн.

Фейковый платежный сайт выглядит почти так же, как и настоящий. Мошенники привлекают внимание жертв рекламой "Платежи без комиссии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 14760
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10971
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10638
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8910
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7281
Авто
Рассказали, сколько будет стоить проезд по платным дорогам
Рассказали, сколько будет стоить проезд по платным дорогам Просмотров: 711
Создали систему для управления двумя авто одновременно
Создали систему для управления двумя авто одновременно Просмотров: 54
Маск пытался продать Tesla компании Apple
Маск пытался продать Tesla компании Apple Просмотров: 342
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
 Просмотров: 1683
С батареями нового типа. Apple планирует показать свою машину в 2024 году
С батареями нового типа. Apple планирует показать свою машину в 2024 году Просмотров: 144
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Путин проложил себе путь к пожизненному сенаторству
Голосов: 15688
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть