Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников

Мошенники говорят, что вместе с запиской в ​​машине оставили так называемую "закладку". Фото: unsplash

Пользователи соцсетей рассказывают, что находят в своих авто записки с номерами телефонов. До этого они закрывали машину и оставляли ее на парковке.

Из вещей при этом ничего не воруют, пишет "Сегодня".

По словам журналистов, если позвонить по номеру, то мошенники говорят, что вместе с запиской в ​​машине оставили так называемую "закладку". То есть подбросили предмет, который может повредить авто.

"Чтобы этого не произошло, мошенники требовали заплатить 4 тысяч гривен. Якобы после получения денег они расскажут, что сделать, чтобы убрать "закладку", - говорится в сюжете.

Эксперт по автобезопасности Сергей Яремчук объясняет, что преступники перехватывают сигнал автоматического замка с помощью специального прибора-кодграббера. Таким образом открывают авто.

"Злоумышленник практически ничего не нарушает, он ничего не украл из машины. Он просто оставил вам записку, в которой попросил за якобы существующую неисправность перевести деньги. Но у них нет времени вредить автомобилю. Они открыли машину, оставили записку и ушли", - говорит Яремчук.

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Эксперт советует игнорировать угрозы и не вступать в контакт с мошенниками. Для собственного спокойствия можно проверить машину на СТО.

Защитить автомобиль может специальная охранная система. В ней используется электронное устройство, которое распознает, подошел к машине хозяин или посторонний человек. К системе можно подключить смартфон. Тогда, если кто-то все-таки откроет автомобиль, на телефон придет сообщение. Стоит защита от 15 тыс. грн.

Фейковый платежный сайт выглядит почти так же, как и настоящий. Мошенники привлекают внимание жертв рекламой "Платежи без комиссии".