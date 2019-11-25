Основные преимущества электронной автогражданки

В феврале прошлого года у традиционных бумажных полисов ОСАГО появились электронные "конкуренты". В МТСБУ переход на виртуальную форму страхования назвали историческим событием и началом новых взаимоотношений страховщика с клиентом. Эксперты СК "УНИКА" рассказали, какие преимущества дает водителю электронная автогражданка.

Электронная автогражданка вносится в базу сразу после заключения договора

Регистрация в базе сразу после оплаты

Бумажная страховка требует нескольких дней, чтобы попасть в базу МТСБУ, электронная автогражданка вносится сразу после заключения договора. Водитель может спокойно садиться за руль, как только полис в формате PDF придет на e-mai.

Проверка надежности страховщика перед покупкой

Перед покупкой автогражданки можно убедиться, что документ "привязан" к конкретному страховщику и не значится как потерянный или украденный.

Регистрация виртуальной страховки максимально прозрачна. Перед покупкой электронного полиса страховщик регистрирует в базе предложение о заключении договора. Страхователь проверяет этот факт с помощью специального кода и только после этого покупает автогражданку онлайн. Эта схема исключает возможность мошенничества.

Для проверки бумажной версии необходимо зайти на страницу проверочного сервиса и ввести в поисковую строку номер договора или госномер автомобиля. Электронный полис содержит QR-код и призвание быстрого доступа, по которым можно "пробить" автогражданку в базе МТСБУ.

Доступность, удобство и отсутствие рисков

Этапы оформления страховки не вызывают трудностей благодаря пошаговым понятным формам заполнения. Оформить е-полис можно не только со стационарного компьютера, но и со смартфонов или планшетов. Главное условие — доступ к интернету.

К тому же вы всегда имеете возможность напечатать необходимое количество экземпляров, если потеряли предыдущие.