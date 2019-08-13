 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 765
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Просмотров: 882
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 846
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 5832
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1449
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 882
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3114
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5103
Фото
Все фото
3
3
4
6
3
Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Уникальный автомобиль-самоделка &quot;Азов&quot; ездит по Бердянску
Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску
Видео
Все видео
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 765
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 5832
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4628
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4194
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 540
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
среда, 14 августа 2019 07:30

Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
3

  Комментировать

Новая Skoda Octavia
Фото: motor1.com
Новая Skoda Octavia
Новая Skoda Octavia

Интерьер новой Octavia почти идентичен внутреннему пространству концепта Skoda Vision X 2018 года.

Главная особенность интерьера нового поколения Octavia - руль с двумя спицами, как у концепта Vision X. Кстати, многие идеи этого концепта воплотили в серийном компактном кроссовере Kamiq. Также заметно сходство салона обновленной Skoda Octavia с младшей моделью Scala.

В салоне новой Octavia есть кнопка старт/стоп, цифровая панель приборов и планшет информационно-развлекательной системы. На старых шпионских фотографиях мультимедийный дисплей был больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит Бердянском

Дефлектор обдува расположили под мультимедийным экраном.

Skoda построила интерьер с архитектурным планом, который используют в одноклассников на платформе MQB: VW Golf и SEAT Leon.

Похоже, модель уже готова к серийному виобництва. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Автокомпания Audi представила упрощенную версию электрического кроссовера e-tron для европейского рынка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 43209
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 34695
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 26769
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 22743
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
20
 Просмотров: 20902
Авто
В "Укравтодоре" оценили стоимость ремонта дорог
В "Укравтодоре" оценили стоимость ремонта дорог Просмотров: 324
Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали
Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали Просмотров: 324
Tesla превратили в катафалк
Tesla превратили в катафалк Просмотров: 243
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
3
 Просмотров: 531
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
11
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
10
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
4
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 12757
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua