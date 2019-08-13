Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia

Фото: motor1.com

Интерьер новой Octavia почти идентичен внутреннему пространству концепта Skoda Vision X 2018 года.

Главная особенность интерьера нового поколения Octavia - руль с двумя спицами, как у концепта Vision X. Кстати, многие идеи этого концепта воплотили в серийном компактном кроссовере Kamiq. Также заметно сходство салона обновленной Skoda Octavia с младшей моделью Scala.

В салоне новой Octavia есть кнопка старт/стоп, цифровая панель приборов и планшет информационно-развлекательной системы. На старых шпионских фотографиях мультимедийный дисплей был больше.

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Дефлектор обдува расположили под мультимедийным экраном.

Skoda построила интерьер с архитектурным планом, который используют в одноклассников на платформе MQB: VW Golf и SEAT Leon.

Похоже, модель уже готова к серийному виобництва. Об этом сообщили на 24tv.ua.

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