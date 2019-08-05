Audi предаставила упрощенную версию e-tron

Audi будет продавать "простой" e-tron. Фото: из открытых источников

Автокомпания Audi представила упрощенную версию электрического кроссовера e-tron для европейского рынка.

Новая версия получит аккумулятор на 71 кВт-ч вместо 95 кВт-час.

Представители компании сообщили, что новинка сможет проехать без подзарядок 299 км по сравнению с 399 км в "обычной" модели, согласно стандарту WLTP. Меньше аккумулятор и медленнее заряжаться. Вместо объявленной максимальной мощности зарядки 150 кВт, новый e-tron 50 будет "заправляться" от мощности до 120 кВт.

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Машины оборудуют полноприводной системой с двумя двигателями, но мощность "простых" версий снизят с 402 л. с. до 308 л. с. (230 кВт).

Цены на новый e-tron 50 должны быть меньше, по сравнению с более старой версией транспортного средства. Автопроизводитель пока не подтвердил это, но в Германии, Audi заявила, что цена на новую версию транспортного средства будет "ниже 70 тысяч евро".

Автомобиль будут продавать с маркировкой e-tron 50 вместо 55.

Немецкая компания Audi представила в Париже свой первый электрический кроссовер e-tron.