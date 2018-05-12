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суббота, 12 мая 2018 13:24

Опередил Илона Маска: украинский изобретатель 15 лет ездит на электрическом внедорожнике

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Опередил Илона Маска: украинский изобретатель 15 лет ездит на электрическом внедорожнике
Изобретатель 15 лет совершенствовал модель, испытывая различные детали.

Мастер с Киевщины Рафик уже 15 лет ездит на самодельном электрическом внедорожнике.

"Когда Маск еще только презентовував свою Тесла, мастер из Киевщины уже удивлял односельчан своим електросамураем. В отличие от Теслы Х его полуторатонный тихоходный великан может пробиться сквозь любые заросли ", - рассказывает программа "ДжеДАИ" на 2+2.

Два часа заряда хватает на сотню километров поездки, если ехать на крейсерской скорости в 70 км/час.

Изобретатель 15 лет совершенствовал модель, испытывая различные детали.

"Полного привода, который бы питался от солнечных батарей и ездил на пониженной передаче не было ни у кого в мире. Кроме кузова и документов от "самурая" практически ничего не осталось. Родного мотора нет. От коробка передач - только корпус, мосты и рессоры - другие ", - рассказывает изобретатель.

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Теперь он планирует создать электрический вездеход, способный двигаться по бездорожью на большой скорости - 200-210 км/ч. Работу начнет уже в начале лета. Приглашает в мастерскую неравнодушную к технике молодежь, чтобы передать им свои знания и навыки.

Львовянин Олег Грицак в своем гараже сложил копию лимитированной версии Lamborghini Reventón. Все делал сам - от каркаса к тюнингу. На это ушло 4 года.

Кузов смоделировал из стеклопластика, базу взял от Аudi А8. Мотор перенес в заднюю часть машины и соединил с задними колесами. Двигатель поставил мощностью 300 лошадиных сил на 4,2 л.

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