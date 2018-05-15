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вторник, 15 мая 2018 09:43

Опасные электромобили: Tesla врезалась в пожарную машину

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Электромобиль Tesla врезался в пожарную машину.

Инцидент произошел в американском штате Юта, сообщает Associated Press.

"За рулем была женщина. Во время столкновения електромобиль был в режиме автопилота. Автомобиль въехал в машину пожарных на скорости 97 километров в час. В результате аварии никто не пострадал", - сообщает агентство.

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За последние 2 месяца произошли как минимум две подобные аварии, связанные с электромобилями Tesla.

Суд британского города Сент-Олбанс на 1,5 года лишил местного жителя Бевиша Патела водительских прав за то, что он ехал на пассажирском кресле, когда его автомобилем Tesla руководил автопилот.

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