Опасные электромобили: Tesla врезалась в пожарную машину

Электромобиль Tesla врезался в пожарную машину.

Инцидент произошел в американском штате Юта, сообщает Associated Press.

"За рулем была женщина. Во время столкновения електромобиль был в режиме автопилота. Автомобиль въехал в машину пожарных на скорости 97 километров в час. В результате аварии никто не пострадал", - сообщает агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Tesla Model S выдерживает сложные ДТП - 5 особенностей строения электромобиля

За последние 2 месяца произошли как минимум две подобные аварии, связанные с электромобилями Tesla.

Суд британского города Сент-Олбанс на 1,5 года лишил местного жителя Бевиша Патела водительских прав за то, что он ехал на пассажирском кресле, когда его автомобилем Tesla руководил автопилот.