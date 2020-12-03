Он стал в Украине бестселлером - представили первый в истории массовый электромобиль

3 декабря 2010 года японская компания Nissan Motor Co представила первый электромобиль для массового производства Leaf.

Nissan Leaf первым массовым в мире электрическим авто.

Первым малосерийным электрическим автомобилем Nissan став Altra EV. Его представили 1997 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, США. За несколько лет появился микроэлектрокар Hypermini. Серийный электрокар Leaf создали на основе модели Tiida.

Пятидверный переднеприводный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 10,8 с. Электродвигатель развивает мощность 107 л.с. Максимальный пробег электромобиля на одном заряде — 160 км.

Электромобиль оборудован двумя гнездами для зарядных устройств в передней части машины: одно для стандартной, другое — для ускоренной подзарядки. Полная зарядка аккумуляторов занимает 8 час. от бытовой розетки. Режим быстрой зарядки позволяет дополнить аккумулятор примерно за 1,5 ч. Жизненного цикла батареи хватает как минимум на 7 лет.

IT-системы Nissan Leaf позволяют подключается к функциям поддержки безопасного и удобного вождения.

Продажи хэтчбека начались в Японии и США в декабре 2010 года, а в некоторых странах Европы в начале 2011 года.

Фото: hevcars.com.ua

2-е поколение Nissan Leaf дебютировало в середине сентября 2017 года на мотор-шоу во Франкфурте.

Автомобиль оснастили 150-сильным электромотором. Запас хода в максимальных дорогих комплектациях — 378 км. В остальных версиях машина проезжает 250-300 км. Электрокар получил автопилот, который частично в некоторых ситуациях может брать управление на себя.

На хэтчбек установили электронную e-Pedal. Это педаль акселератора, которая одновременно управляет и ускорением, и штатным торможением до остановки с автоматическим удержанием машины на подъеме или спуске. Мультимедийная система автомобиля поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили услугу обмена водительского удостоверения: как воспользоваться

2020 года Nissan Leaf усовершенствовали, расширив набор стандартного технического оснащения, изменили вид информационно-развлекательной системы.

Электромобиль Leaf показал самый высокий рейтинг удовлетворенности клиентов среди всех моделей Nissan на европейском рынке — 93%. Согласно опросу, 92% владельцев Leaf используют их почти каждый день, 55% владельцев ездят на них на работу, 54% водителей осуществляют в день пробеги более 60 км.

В Украине Nissan Leaf занимает первые места среди электромобилей с 2015 года. Их покупают не только для личного пользования, но и в службы такси и доставки. Особенностью представленных в Украине машин этой модели является то, что 95% из них приобретены применяемыми в США. Многие даже после серьезных аварий. Однако именно благодаря этой машине в Украине начала появляться инфраструктура для инновационного транспорта.

Пока что в Украине Nissan Leaf не продают официально. Однако среди сообщества автожурналистов говорят, что есть вероятность запуска официальных продаж в следующем году.