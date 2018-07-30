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понедельник, 30 июля 2018 10:24

Одессит воссоздал уникальное авто

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Одессит воссоздал уникальное авто
Украинец отреставрировал легенду японских автомобилей. Фото: Pinterest

Украинец отреставрировал легенду японских автомобилей.

Одессит Дмитрий Щоткевич приобрел авто 1981 года выпска в полуразобранном состоянии, передает "Авто 24".

Праворульный Nissan Skyline C211 одессит приобрел в Киеве. Машину завезли еще в советское время с Черноморска.

Мужчина восстановил авто в стиле "шикаратан" - заниженная подвеска, обвес, спойлеры и модернизированный двигатель. Владелец два года собирал детали, понемногу восстанавливал машину, чтобы достичь желаемых результатов.

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Режиссер Андрей Статев снял о машину захватывающий фильм-историю, которая вошла в финал конкурса International Motor Film Awards в номинации Best Student Film. Короткометражная экшн-лента рассказывает о воплощении мечты Дмитрия Щоткевича в создании своего Skyline .

Уникальный Оldsmobile delta 88 показали на Харьковском РетроЗльоти. Автомобиль имеет 6 литровый V- образный двигатель: расходы на 100 км - 25-30 литров. По популярности машина похожа на нашу Волгу. Модель выпускалась до середины 1990-х годов в различных версиях.

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