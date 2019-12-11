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среда, 11 декабря 2019 19:18

Объявили о запуске сервиса электронного водительского удостоверения

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Автор: avtopogliad.com.ua
  Украинское водительское удостоверение новейшего образца
Украинское водительское удостоверение новейшего образца

Сервис электронных водительских прав в приложении "Действие" начнет работу с 16 декабря на стадии бета-теста.

С 11 по 16 декабря Министерство цифровой трансформации будет принимать заявки от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения, сообщают в Минцифры.

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Таким образом, водители смогут использовать цифровые документы вместо пластиковых.

Автор: avtopogliad.com.ua
  Украинское водительское удостоверение новейшего образца
Украинское водительское удостоверение новейшего образца

"В Украине 9,5 млн граждан имеют водительское удостоверение. Однако оцифрованные фото имеют лишь 2,5 млн водителей, и это было одной из главных проблем, с которыми мы столкнулись во время работы над проектом. Однако мы нашли решение, - говорит вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. - С согласия человека цифровое удостоверение будет подтягиваться с помощью демографического реестра, поэтому в целом 6 млн украинцев смогут получить цифровые водительские документы. Наполнение реестров фото обеспечит высокий уровень защиты сервиса".

За девять месяцев 2019 году в Украине к административной ответственности за отсутствие при себе водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тыс. человек.

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