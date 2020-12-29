"Новое мышление, новые возможности" - основали автомобильную компанию

29 декабря 1967 года в Южной Корее предприниматель Чон Чжу-ён основал автомобилестроительную компанию Hyundai Motor Company.

В переводе с корейского языка Hyundai означает "современность". Официальный слоган компании — "Новое мышление, новые возможности".

Hyundai Motor Company — крупнейший южнокорейский автопроизводитель в стране и 4-й в мире. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

В 1960-х Hyundai Motor Company занималась выпуском нескольких легковых и 1 грузовой модели американского концерна Ford.

Фото: truck-hyundai.com

В 1974 году компания начала производство малолитражного автомобиля Hyundai Pony. Над внешним видом машины работали мастера из итальянского ателье Italdesign Giugiaro.

Впоследствии появилось 1-е поколение популярного седана Sonata. А в 1996-м запустили производство спортивной модели Coupe.

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В 1998 году Hyundai присоединила к себе корейскую автомобилестроительную компанию Kia Motors. В 2000-м Hyundai заключила стратегический альянс с DaimlerChrysler, существовавший несколько лет.

Hyundai Motor Company принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее, Турции, Северной Америке, Китае, Индии, Чехии, России и Бразилии. Автомобили компании продаются в 5 тыс. автосалонах по всему миру.

Между цехами заводов Hyundai Motor Company расположены просторные вольеры с различными животными, в том числе оленями, павлинами, кроликами, лисами и тому подобное. Эта деятельность направлена ​​на повышение производительности труда специалистов, работающих на этих заводах.