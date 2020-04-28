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вторник, 28 апреля 2020 17:51

Новая Audi А6 обзавелась гибридной установкой

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Новая Audi А6 обзавелась гибридной установкой
Представили Ауди А6 нового поколения. Фото: mmr.net.ua

Компания Audi представила новую модификацию универсала A6 Avant. Теперь к названию добавилась приставка 55 TFSI e quattro.

Внешне новинка отличается от прошлого поколения S-line с темными элементами дизайна, тормозными суппортами красного цвета и 19-дюймовыми колесными дисками, сообщили в mmr.

В модели появилась гибридная силовая установка общей мощностью 367 л.с. В ее состав входят двухлитровый бензиновый турбированный двигатель, который выдает 252 силы, а также 142-сильный электромотор, интегрированный в семиступенчатую автоматическую трансмиссию. Для питания под полом установили аккумулятор емкостью 14,1 кВтч. По информации производителя, на электротяге универсал способен проехать до 51 км с максимальной скоростью 135 км / ч.

Объем багажного отделения - от 405 до 1525 литров.

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К базовому оборудованию производитель добавил матричные светодиодные фары, спортивную подвеску, сиденья с развитой боковой поддержкой, а также виртуальную кабину Audi.

Стоимость авто в Европе начинается от 71 940 евро.

Под Киевом в лесу нашли авто с необычным дизайном. Оно похоже на уникальный Maybach Zeppelin DS8 1932 года из эксклюзивным кузовом Stromlinien от ателье Spohn.

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Дата
28
апреля

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