"Богдан" создал антикоронавирусное авто

Создали авто для дезинфекции улицы. Фото: avtoblog.ua

Компания "Богдан" создала авто для дезинфекции городских улиц.

Такие машины нужны в период пандемии, считают в avtoblog

За основу Богдан-3378 взяли Hyundai HD78. Грузовую платформу автомобиля оборудовали резервуарами для дезинфекторов, объемом три кубических метра.

Чтобы дезинфицировать тротуары и дороги даже в труднодоступных местах, в перечень оснащения входят мобильные распылители. Hyundai HD78 легко эксплуатировать в условиях города, поскольку автомобиль обладает хорошей маневренностью и маленьким радиусом разворота.

Пока что выпустили один экземпляр Богдан-3378, однако компания готова наладить серийное производство машин-дезинфекторов.

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Если бы Covid-19 был машиной, то он стал бы настоящим гиперкаром, поскольку вирус обладает впечатляющей скоростью распространения. Графические дизайнеры пофантазировали, как бы выглядел этот гиперкар, специально для Firstgear.