Как выглядел бы COVID-19, если бы был автомобилем

Если бы COVID-19 был машиной, то он стал бы настоящим гиперкаром, поскольку вирус обладает впечатляющей скоростью распространения.

Графические дизайнеры пофантазировали, как бы выглядел этот гиперкар, специально для Firstgear.

Спереди у авто расположили воздухозаборник для турбопродува потоков воздуха и мощного распыления вируса. "Короновирусный" автомобиль получил стелс-технологию, которая делает его "невидимым". И даже способен изменять форму, поэтому состоит из отдельных "блоков".

Автор: firstgear.ua Дизайнеры создали "коронавирусное авто"

Автор: firstgear.ua Дизайнеры создали "коронавирусное авто"

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Сзади на авто управляемые распылители вируса и четыре выдвижных распылителя для массового поражения. Этому авто не нужен водитель, плюс он может не только ездить, а и летать. Чтобы его передвижение было бесшумным предусмотрен режим левитации.

Автор: firstgear.ua Дизайнеры создали "коронавирусное авто"

Samsung создает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой. В прошлом году южнокорейская компания уже выпустила Galaxy A80 со сложным выдвижным механизмом и поворотной камерой. Но теперь они обратились к более простому решению, сообщили в InternetUa.