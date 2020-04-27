Как выглядел бы COVID-19, если бы был автомобилем

Если бы COVID-19 был машиной, то он стал бы настоящим гиперкаром, поскольку вирус обладает впечатляющей скоростью распространения.
Графические дизайнеры пофантазировали, как бы выглядел этот гиперкар, специально для Firstgear.
Спереди у авто расположили воздухозаборник для турбопродува потоков воздуха и мощного распыления вируса. "Короновирусный" автомобиль получил стелс-технологию, которая делает его "невидимым". И даже способен изменять форму, поэтому состоит из отдельных "блоков".
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Сзади на авто управляемые распылители вируса и четыре выдвижных распылителя для массового поражения. Этому авто не нужен водитель, плюс он может не только ездить, а и летать. Чтобы его передвижение было бесшумным предусмотрен режим левитации.
Samsung создает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой.
В прошлом году южнокорейская компания уже выпустила Galaxy A80 со сложным выдвижным механизмом и поворотной камерой. Но теперь они обратились к более простому решению, сообщили в InternetUa.
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