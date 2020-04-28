В лесу нашли реплику эксклюзивного Maybach Zeppelin DS8 Stromlinien

Реплика Майбаха. Фото: Facebook

Под Киевом в лесу нашли авто с необычным дизайном. Оно похоже на уникальный Maybach Zeppelin DS8 1932 года с эксклюзивным кузовом Stromlinien от ателье Spohn.

Фото найденного авто обнародовал пользователь Facebook Максим Зинченко.

Найденный автомобиль - не оригинальный Maybach, а его реплика. Копию выдали современные тормоза и радиатор. По неизвестным причинам проект не завершили, и авто оказалось никому не нужным.

Оригинальный Maybach Zeppelin DS8 Stromlinien эксклюзивный, ведь в таком кузове выпустили всего 1-2 автомобиля. Седан с очень нестандартным дизайном стал звездой автошоу в Берлине в 1932 году. Технические характеристики реплики неизвестны, но настоящий Maybach Zeppelin DS8 оснащали 8,0-литровым V12 мощностью 200 л. с., и он развивал скорость 170 км/ч.

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