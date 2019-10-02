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среда, 02 октября 2019 14:15

Nissan показал футуристическую модель Imk
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Электрический минивэн IMk
Фото: Motor1
Электрический минивэн IMk
Электрический минивэн IMk
Электрический минивэн IMk
Электрический минивэн IMk

Машина может общаться с водителем с помощью проекционных дисплеев.

Японский автопроизводитель Nissan создал гибрид хэтчбека и минивэна, сообщает портал Motor1.

В компании машину позиционируют, как ситикар будущего. Длина автомобиля составляет 3434 мм, ширина - 1512 мм, а высота - 1644 мм.

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Мониторы в салоне Imk отвечают за картинку с боковых камер заднего вида. Модель имеет автопилот.

Команды от водителя поступают путем нажатия сенсорных кнопок. Физическими в концепте остались клавиша запуска двигателя и селектор режимов движения.

Технические характеристики машины - неизвестны. Дебют Imk состоится на Токийском автосалоне.

Токийский автосалон пройдет с 24 октября по 4 ноября в японском Токио.

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