Немец не ждет украинца с хорошим авто - автоэксперт о б/у авто из США как тренд

Автор: Богдан Пихачек Infiniti QX50

Когда на дорогах Украины появились первые "евробляхи" - украинцы поняли: это шанс на доступную иномарку. С тех пор тема транспортных средств на иностранной регистрации понемногу "окласичилась" и перешла из разряда мейнстрима на второй план. Но не успел остыть спрос на "еврокары", а им коалицию составило новое течение "бюджетного" автобизнеса - "авто из США".

Gazeta.ua пообщалась с представителями компании, которая возит машины из Штатов. Поэтому "что это", лучше ли "евроблях" и как лучше приобрести машину из-за океана - рассказал Артем Чумаченко, старший менеджер компании Carexpress.

Когда автомобили из США стали привлекательными для украинского покупателя?

После 2014 года автоимпортеры-монополисты потеряли избыточное влияние на наши законы. К 2016 году везти иномарку "с рук" в Украину было невыгодно. В 2016 году власти приняли закон, который сделал растаможивание транспортных средств на иностранной регистрации доступным. Едва ли не главное новшество - уменьшили акцизный сбор. Например, если бы вы попытались растаможить авто из-за рубежа до 2016-го года, которое стоит 10 тысяч долларов, растаможка вам бы обошлось в 5-7 тысяч долларов. В зависимости от транспортного средства, его характеристик. После законотворческих новшеств, растаможку удешевили чуть ли не на половину. С тех пор такая ситуация спровоцировала не абы какой интерес людей к автомобилям на иностранной регистрации. Автор: Богдан Пихачек Infiniti QX50

Почему именно авто из Штатов стали среди самых популярных?

С 2016 года, в Украину активно повезли машины, которые ездили по качественным дорогам. Люди начали брать альтернативу "старым" моделям. Наконец-то все получили возможность покупать комфортные, даже люксовые авто за доступные деньги. Хотя в Америке можно купить даже Daewoo Lanos. Но это будет Ланос, что существенно отличается от тех, что делали в Восточной Европе и для Европы. Это будет "чистый кореец", сконструированный для американского рынка. Американский автопром дает гарантию на машины до 160 тысяч километров. И возможно это и вызывает необходимость более серьезного подхода. Машину для Запада комплектуют деталями, которые имеют топовые показатели качества. Например, некоторые модели VolksWagen, для европейского рынка, комплектовали определенными автоматизированными коробками передач DSG. На нее немало жалоб, мол она "ходит" 40 тысяч километров и начинает "сыпаться". Средний ценовой показатель ее ремонта - 750 долларов США. На "Америку" такие не ставят, а применяют качественные японские механические модули. Поэтому если автопроизводитель захочет "упростить" себе жизнь путем оснащения транспортных средств некачественными модулями- "гарантийщикы" могут "устать" ремонтировать автомобили через гарантию на 100 тысяч миль.

Какие преимущества покупки авто именно в США?

Американцы, как правило, не скрывают правду о машинах. В их авто честные пробеги. Ведь американцы должны проводить определенные технические осмотры, потому что, в частности, имеют много лизинговых авто. История машины записывается. Ее можно купить и ознакомиться, изучить. Стоит эта информация около 2,5 долларов. Этим занимаются различные службы. Одна из таких - Carfax. Немало можно "прочитать" из таких документов. Например, если кто-то скрутит пробег - по карфаксу можно это вычислить. Кстати за "скрутку" пробега в США - уголовная ответственность. Вот зашли на сайт, смотрим детали из Carfax (эксперт демонстрирует работу программы через компьютер, ред). Вот указан один из владельцев машины, описанное ее обслуживание: "14 тысяч миль - выехал из салона, 39 тысяч миль - прошел" инспекшны ", поменял фильтры", - и так далее. Отзывы есть, ДТП задокументированы, количество владельцев. Автор: Богдан Пихачек Infiniti QX50

Какая тенденция спроса на авто из США?

Мы видим стабильный рост интереса клиентов к этим машинам. Оно не быстрое, но стабильно прогрессивное. На нашем бизнесе уже и другие зарабатывают. Люди начали перепродавать такие автомобили. Некоторые у нас заказывает машины, сам ремонтируют их и продают.

Какие автомобили из Америки самые популярные среди украинцев?

Уже несколько лет среди самых популярных - Ford Fusion. Это - американская версия Ford Mondeo. Автор: Богдан Пихачек Infiniti QX50

Почему самая популярная именно эта модель и не выгоднее ли покупать иномарки на внутреннем рынке?

В 2016 году на внутреннем рынке Украины Ford Fusion (Mondeo) стоил около 17-20 тысяч долларов, представительное авто бизнес класса. Как показали расчеты и практика, с нашими услугами получается значительно дешевле. Мы машину в США покупаем, сюда привозим, растаможиваем, ремонтируем и передаем клиенту. Несмотря на немалый путь, автомобиль потребителю будет стоить $11-12 тысяч. Разница существенная, около $ 6-9 тысяч по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. Вот почему люди массово начали их заказывать.

Тройка самых популярных не новых машин из США среди украинцев?

Чаще всего заказывают Ford Fusion, Volkswagen Jetta и Volkswagen Passat.

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Чем американские версии машин отличаются от европейских?

Двигателя и подвеска - ничем. Как правило, они отличаются кузовными элементами. Определенные модели - на несколько миллиметров разные по длине. Например, двери от американского Passat не подойдут к европейской версии Volkswagen. "Американский бампер" отличается от европейского хотя бы тем, что в США, согласно ГОСТу, передний бампер машины несколько выпуклый, по сравнению с европейской версией. Так решили, потому что подумали, что пешеходу, в случае ДТП, будет легче падать на капот, если изделие будет больше выступать относительно передней части автомобиля. В целом, по крайней мере Hyundai, BMW и VW Golf - почти одинаковые. Кстати, один из Golf ярко продемонстрировал разницу в кузове между американскими и европейскими версиями. Нам нужен был новый бампер для замены, в Европе мы так и не нашли деталь, которая бы подошла. Даже Audi, который делают в Германии, для американского рынка все равно несколько отличается от версий для Европы. Хотя, наши люди проблем в этом могут не видеть. При желании "пилят, точат" и приспосабливают нужные элементы. Автор: Богдан Пихачек Infiniti QX50

Нужно ли машины из США адаптировать к нашим дорогам?

Да. Для того чтобы поставить автомобиль на учет, нужно получить сертификат соответствия. В Украине есть определенные нормы, стандарты, которым должно соответствовать транспортное средство. Возможно самая большая разница - в "американцев" задний "поворотник" красный. А согласно нашим законам, он должен быть желтым. Также во всех американских машин есть дублирующий сигнализатор поворота. Такой должен быть установлен в переднее крыло автомобиля, или в зеркало. Отличается и пучок света. А точнее - угол. "Американский свет" настроен на свечение выше, потому что их дорожные знаки расположили "наверху", по сравнению с Европой. Кроме того, должна быть установлена ​​задняя противотуманная фара. В американских машин ее нет. Но даже с затратами, которые могут быть спровоцированы этими "разногласиями", машина все равно будет на 5-6 тысяч дешевле по сравнению с внутренним рынком. Например Volkswagen Tiguan или Passat. Эти модели мы можем "реализовать" за 12 тысяч долларов. В Европе свежую модель вряд ли найдете меньше чем за 17 тысяч долларов. Не надо забывать и о том, что европейская комплектация салона - часто проще. Кожаные салоны, камера заднего обзора - "редкий гость" на европейских версиях машин. Европейцы прагматичные, не слишком тяготеют к таким функциям.

Неужели сложно найти относительно новый, хороший и недорогой автомобиль в Европе?

Обычно европейцы продают свои авто с немалыми пробегами. Машина, которая накатала 20-30 тысяч километров будет стоить, возможно, и дороже чем в украинском автосалоне. Европейцы дешево свои хорошие машины с небольшими пробегами не продадут. Можно купить "какой-то" дизель с 300-400 тысяч километров пробега, но все равно и за такой нужно будет отдать около 17 тысяч долларов. Американец будет стоить "в районе" 12 тысяч долларов. "Немец" не ожидает украинца с хорошим автомобилем "за бесценок". А хороший будет продавать дорого. Между тем, бывают неприятности связанные с "евробляхамы". Например, клиенту привезли Opel Astra на европейской регистрации. У нового владельца не было на руках задокументированной истории машины. Не сразу выяснили, что там стоял двигатель от другой модели - Opel Vectra. Когда ставила машину на учет, ее забраковали. Историю машины в Европе нелегко отследить. Автор: Богдан Пихачек Infiniti QX50

Выгодно ли самому везти авто из США?

Для того, чтобы зарегистрироваться на аукционах, на которых в Штатах продают машины, вам нужен депозит. Мы, фирма, зарегистрированные как дилеры. Есть аукционный сбор. Для дилеров на $ 3 тысячах эта сумма - 400-450 долларов. Для частного лица - 750 долларов. Есть нюансы в отношении оплат. Например вы перевели средства, а получатель их не видит. Куда звонить, что делать? Работа с Америкой не простая, там люди узкоспециализированные. Далее внутреннее перемещение по США. Вам потребуется трак, автопоезд. Например, купили вы машину в Колорадо, ближайший порт - в Калифорнии. Надо преодолеть около 2 тысяч километров. С чего начать, как везти? Автомобили собирают на специальных площадках, ярдах. Там формируют контейнеры. Надо знать на какой везти. А если авто потеряется, что делать? Форс-мажоры нужно "как-то" решать, а они реальные. Несколько лет назад, в США был серьезный ураган. Наши авто уже были в порту и нам пришлось эвакуировать машины внутрь страны, чтобы не потерять их. Между тем, в 2017-2018-х годах было немало жалоб на псевдо-американские компании, которые обманули людей. Они собрали из жертв задатки и скрылись с деньгами. В общем - такое дело целесообразно доверить специалистам. Даже если вы сами все сделаете без посиредника, все будет гладко и удачно, существенной денежной разницы не факт что будет.

Сколько стоил самый дешевый автомобиль, который вы приобрели в США?

Самый дешевый что мы выкупили - Chevrolet Sonic, для "Европы" его называют Aveo. Был достаточно "свежий", отдали 950 долларов. "Со всем", в том числе и ремонтом - обошелся в 5800 долларов.

Какие самые дорогие авто из США вы покупали?

Спорткары, небитые. Топовые стоили около 100 тысяч долларов. Пока по миру все шире шагами движется тренд электрификации транспортных средств, в Украине возрождают забытое. Жители Луганщины сконструировали древесный газогенератор и оборудовали им украинский автомобиль. Машина ездит на сорняках и не потребляет ни грамма бензина.