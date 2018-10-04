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четверг, 04 октября 2018 17:17

Не понимают, что такое контроль - эксперт о фотофиксации нарушений

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Не понимают, что такое контроль - эксперт о фотофиксации нарушений
2 октября Кабмин принял соответствующее постановление. Она вступит в действие через полгода. Фото: 24

В Украине разрешили фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах. 2 октября Кабмин принял соответствующее постановление. Оно вступит в действие через полгода.

Постановление повысит качество контроля за соблюдением правил дорожного движения и уровень безопасности на дорогах.

"За последние четыре года выросло целое поколение водителей, которые не понимают, что такое контроль. Без него любые водители начинают нарушать. Когда эта система заработает будут массовые судебные иски. Люди юридически подкованы. Готовые потратить от 6 тысяч гривен, чтобы развалить постановление , чем заплатить 510 гривен штрафа. Должна быть достаточно сильная позиция судов, которые должны наказывать нарушителей. Без их поддержки эта система не заработает", - говорит Gazeta.ua основатель сайта Dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

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Контроль безопасности дорожного движения на сегодня осуществляют с помощью радаров "Трукам" или "Визир".

"При новых правилах о нарушении водителей будут сообщать по почте. По адресу их регистрации. Если владелец передал кому-то авто, должен обратиться в полицию и сообщить, кто на самом деле управляет машиной. Если штраф приходит на корпоративное авто, то руководство компании платит штраф. Далее снимает деньги по заработной плате нарушителя или накладывает на него свой штраф", - говорит эксперт.

27 сентября, заработал закон о правилах парковки. Теперь правоохранители могут забирать авто на штрафплощадку, если оно нарушает правила дорожного движения. Документ призван уничтожить стихийное парковки.

Автор: Ирина Рубан
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04
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