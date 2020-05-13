Названы топ-3 авто с экономичными двигателями

Эксперты What Car составили рейтинг топ-3 машин с самыми экономичными двигателями.
Volkswagen Golf 1.0 TSI 110
Модель оснащена 10-сильным мотором. Он потребляет 4,7 л топлива на каждые 100 км пути.
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Kia Rio 1.0 T-GDi
На каждые 100 км расходуется меньше 4,7 л топлива. Мотор имеет мощность 100 л. с.
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95
Расход топлива составляет 4,6 л на 100 км. Двигатель выдает 95 л. с. мощности.
Собрали 12 дорогих машин, которые оставили владельцы в нашей стране.
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