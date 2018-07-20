Названы самые популярные автомобильные "женские бренды"

Аналитики составили рейтинг самых "женских брендов".
Чаще всего женщины предпочитали Chery. Выбирают 22% женщин-водителей, передает "ТвояМашина".
На втором месте - Daewoo (19,5%).
Далее практически с одинаковыми результатами разместились Datsun и Lifan (17,4% и 17,2% соответственно), а замыкает пятерку лидеров Peugeot (16,6%).
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В ТОП-10 также вошли Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).
В ходе исследования были опрошены около 180 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.
Самый популярный автомобильный бренд среди мужчин - японская компания Subaru. 95,1% владельцев авто марки - мужского пола.
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