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пятница, 20 июля 2018 10:54

Названы самые популярные автомобильные "женские бренды"

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Названы самые популярные автомобильные &quot;женские бренды&quot;
Аналитики составили рейтинг самых "женских брендов". Фото: авто24

Аналитики составили рейтинг самых "женских брендов".

Чаще всего женщины предпочитали Chery. Выбирают 22% женщин-водителей, передает "ТвояМашина".

На втором месте - Daewoo (19,5%).

Далее практически с одинаковыми результатами разместились Datsun и Lifan (17,4% и 17,2% соответственно), а замыкает пятерку лидеров Peugeot (16,6%).

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В ТОП-10 также вошли Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

В ходе исследования были опрошены около 180 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Самый популярный автомобильный бренд среди мужчин - японская компания Subaru. 95,1% владельцев авто марки - мужского пола.

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