Назвали топ-10 авто 2020 года

MMR составил рейтинг десятки лучших автомобилей в 2020 году.
Во внимание принимали авто, вышедшие в финал конкурса World Car of the Year 2020.
Kia Telluride
Telluride дебютировал в начале 2019-го. Кроссовер получил 3,8-литровую атмосферную "шестерку" мощностью 295 л. с. Работает она в паре с 8-ступенчатым "автоматом".
Mazda CX-30
В прошлом году по итогам краш-тестов Euro NCAP транспортное средство признали самым безопасным автомобилем за всю историю испытаний, проводимых организацией. Сейчас машина доступна и в Украине.
Porsche Taycan
Первая электрическая модель Porsche победила в номинации "лучший люксовый автомобиль" и вошла в тройку лучших спорткаров года. Аккумулятор заряжается за 5 ч. На быструю зарядку до 80% достаточно 15 мин.
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Mazda 3
Дебют новинки состоялся в 2018-м на автосалоне в США. У нее появился полный привод, который ранее был прерогативой машин для японского рынка.
KIA e-Soul
Европейскую версию электрической Kia Soul представили в марте 2019-го на автосалоне в Женеве. Электромобиль получил батарею емкостью 67,1 кВт/ч. Новый аккумулятор позволил увеличить запас хода до 452 км.
Mini Electric
Новинку представили летом 2019-го. Силовая установка электрокара состоит из электрического мотора мощностью 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Пробег без подзарядки - около 250 км. Максимальная скорость - 150 к/ч.
Volkswagen T-Cross
Самый маленький кроссовер в семье Volkswagen дебютировал в 2018-м. Сейчас он успел войти в топ-25 самых популярных авто Европы. На украинском рынке новинки пока нет.
Mercedes Benz EQC
Продажи авто стартовали в мае 2019-го. Электрический кроссовер получил батарею емкостью 85 кВт/ч и два электрических мотора - по одному на каждой оси. Их суммарная отдача - 408 л. с. и 760 Нм крутящего момента. В Украине Mercedes EQC официально не представлен.
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Peugeot 208
Автомобиль дебютировал в 2019-м. Добраться до Украины новинка должна в этом году. Теперь автомобиль доступен в полностью электрическом исполнении. Новую версию оснастили электромотором мощностью 139 л. с., который питается от батареи емкостью 50 кВт/ч.
Porsche 718 Cayman
Авто признали лучшим спорткаром года. До 100 км/ч родстер разгоняется за 4,5 с. Максимальная скорость составляет 293 км/ч.
С 1 мая автомобили переходят на летний режим. Это означает, что водители могут не включать ближний свет фар днем во время движения вне населенных пунктов.
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