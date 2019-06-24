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понедельник, 24 июня 2019 22:25

Назвали самые распространенные причины ДТП в Украине

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Назвали самые распространенные причины ДТП в Украине
Назвали семь самых распространенных причин ДТП. Фото: Telegraf.com.ua

В патрульной полиции назвали самые распространенные причины дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Как отмечается, чаще всего ДТП происходят из-за превышения скорости и нарушение правил маневрирования. Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.

Так с 1 января по 31 мая 2019 32,8% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости, 19,1% - из-за нарушения правил маневрирования, 9,4% - за нарушения правил проезда перекрестка, 8,4% - из-за несоблюдения дистанции, 6,9% - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 5,6% - из-за неправильного проезда пешеходных переходов, 3,6% - за выезд на полосу встречного движения.

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В ДТП на Львовщине погибли 2 подростка. Правоохранители предварительно установили, что столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед "Вайпер".

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