Назвали самые распространенные причины ДТП в Украине

Назвали семь самых распространенных причин ДТП. Фото: Telegraf.com.ua

В патрульной полиции назвали самые распространенные причины дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Как отмечается, чаще всего ДТП происходят из-за превышения скорости и нарушение правил маневрирования. Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.

Так с 1 января по 31 мая 2019 32,8% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости, 19,1% - из-за нарушения правил маневрирования, 9,4% - за нарушения правил проезда перекрестка, 8,4% - из-за несоблюдения дистанции, 6,9% - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 5,6% - из-за неправильного проезда пешеходных переходов, 3,6% - за выезд на полосу встречного движения.

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