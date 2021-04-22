Легковые автомобили с газобаллонным оборудованием занимают примерно 1/5 вторичного рынка в Украине. Согласно открытым данным ГСЦ МВД о количестве сделок купли-продажи и первых регистраций, общее количество таких авто в марте составила 22,8 тыс.

Автор: Auto Ria Назвали самые популярные легковые авто с ГБО

По количеству официально зарегистрированных установок ГБО – их за первый месяц весны зафиксировали 2755, информирует Auto.Ria.

Список моделей, которые стали самыми популярными на "вторичке", возглавляет Daewoo Lanos.

Автор: Auto Ria Назвали самые популярные легковые авто с ГБО

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В ТОП-20 попали легковые автомобили, часть из которых – "европейцы". Они оборудованы двигателями с относительно простыми системами газораспределительного механизма и подачи горючего. Остальные – отдельные "американцы" с двигателями большого объема.

Автор: Auto Ria Назвали самые популярные легковые авто с ГБО

Еще один подвид "газовых" легковушек - те, которые не имеют системы питания жидким топливом, а только пропан-бутановой смесью. Их становится все больше.

Китайская компания Huawei представила собственный автомобиль под названием Seres SF5. На чистой электроэнергии Huawei Seres SF5 способен проехать 180 км. Huawei будет выпускать кроссовер на высокотехнологичном роботизированном заводе. Об экспорте машин за пределы Китая пока не идет речи.