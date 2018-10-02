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вторник, 02 октября 2018 17:50

Назвали самые любимые автомобили киевлян

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Назвали самые любимые автомобили киевлян
С начала 2018 года украинцы купили более 60 тыс. Новых легковых Фото: InfoCar.ua

С начала 2018 года украинцы купили более 60 тыс. Новых легковушек. Больше всего - в Киеве.

Каждый третий новый автомобиль покупали в столице, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Самая популярная машина чешского производства SKODA Octavia.Власникамы автомобилей стали 571 киевлянин.

Второй по популярности - кроссовер TOYOTA RAV-4. В Киеве зарегистрировали 563 авто японского бренда. На третьем месте немецкая AUDI A3. С начала года эту модель выбрали 553 автомобилиста.

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На четвертом месте - VOLKSWAGEN Polo. Его приобрели 549 человек. Замыкает ТОП-5 французское авто RENAULT Duster. Купили 546 штук.

В ТОП-10 оказались TOYOTA Camry - 541, VOLKSWAGEN Golf - 534, RENAULT Logan - 472, HYUNDAI Tucson - 373 и RENAULT Sandero - 369.

За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%.

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