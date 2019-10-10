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пятница, 11 октября 2019 07:25

Назвали дату выхода первого электромобиля Volvo

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Назвали дату выхода первого электромобиля Volvo
Volvo XC40 выйдет 16 октября Фото: InfoCar.ua

16 октября представят первый электромобиль Volvo XC40.

Компания сотрудничает с Google для имплементации в электромобиле новых систем на основе операционной системы Android Automotive OS. Речь идет об имплементации Google Assistant, Google Maps и Google Play Store, сообщают в пресс-релизе компании.

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Обновления операционной системы и программное обеспечение в автомобиле будет происходить через воздух.

Японский отдел шведского автопроизводителя AB Volvo продемонстрировал автономный грузовик в городе Хоккайдо.

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