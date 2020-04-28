Нашли авто-амфибию со времен Холодной войны

В Исландии нашли американскую военную амфибию LARC-XV времен Холодной войны.

Фотографии уникальной техники опубликовал путешественник Андрей Кирнов.

На сегодня модель находится на территории местного автосервиса. Уникальной ее делает то, что в 60-х годах прошлого века для американской армии собрали всего около 100 единиц таких вездеходов.

Автор: mmr.net.ua Внешний вид авто

LARC-XV имеет двухместную кабину и площадку для грузов. Алюминиевый кузов стал причиной того, что военный автомобиль сохранился в хорошем состоянии.

Автор: mmr.net.ua Внешний вид авто

В оснащении LARC-XV находятся два дизельных мотора Cummins, каждый из которых выдает 300 лошадиных сил. На суше вездеход-амфибия может разгоняться до 48 км / ч, а на воде - до 17,6 км / ч.

Автор: mmr.net.ua Кабина внутри

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