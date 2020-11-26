Нарушение ПДД: кроме "фантомных" авто МВД получило 90 камер автофиксации

Камеры планируют разместить на дорогах госзначения. Фото: Liga.net

Госагентство инфраструктурных проектов передало МВД 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД с расширенными функциями.

Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков в Telegram.

Камеры планируют разместить на дорогах госзначения, однако Хомяков не уточнил, где именно. До конца текущего года агентство передаст МВД еще 130 камер. Они будут фиксировать проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной и полосы движения общественного транспорта.

Хомяков добавил, что Укринфрапроект передаст МВД 4 "фантомных" автомобиля, которые фиксируют нарушения скорости в движении, а также 72 радара TruCam, 30 передвижных лабораторий и 30 передвижных станций. Последние будут проверять состояние дорог и автомобилей.

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С 1 июня патрульная полиция вынесла 833 949 постановлений за превышение скорости, которые зафиксировала автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 645,5 тыс. штрафов уже оплатили.