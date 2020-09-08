На дорогах появятся "фантомные патрули": как будут фиксировать нарушения ПДД

300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие годы. Фото: unsplash.com

В патрульные машины установят приборы, которые будут фиксировать правонарушения вокруг полицейского авто. Оборудование будет работать, даже если патруль будет находиться в движении.

"Появится возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном или во встречном направлениях. Сейчас закупают 4 тестовые программы. Тендер уже объявлен", - рассказывает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие годы.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости будет состоять из нескольких частей.

"Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая часть - камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam", - сказал Геращенко.

До конца 2020 года на автострадах планируют установить 220 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.