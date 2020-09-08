100 дней работы видеофиксации нарушений ПДД: сколько водителей оштрафовали

77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы. Фото: unsplash.com

С 1 июня патрульная полиция вынесла 833 949 постановлений за превышение скорости, которые зафиксировала автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 645,5 тыс. штрафов уже оплатили.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий говорит, что 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить об их высоком уровне ответственности.

Билошицкий напомнил о льготном периоде: если оплатить штраф в течение 10 банковских дней с момента вынесения - оплачивается половина, пишет "УП".

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В то же время более 25 тыс. материалов передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Сейчас он работает в тестовом режиме. Сервис создан с целью разгрузить улицы от хаотично припаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу.