Нарушитель избежал штрафа из-за неудачного фото на TruCAM

Местный суд удовлетворил иск водителя и отменил штраф. Фото: 130.com.ua

Апелляционный админсуд Краматорска отменил штраф за превышение скорости из-за того, что на снимке, сделанном прибором измерения, не видно лица водителя.

Соответствующее решение суда опубликовали в Едином госреестре судебных решений.

Полицейские остановили автомобиль Renault и показали водителю снимок с прибора TruCAM, который зафиксировал нарушение. Машина двигалась в населенном пункте со скоростью 118 км/ч.

Водитель заявил, что доказательства его вины неубедительны, поскольку камера не зафиксировала, кто именно находился за рулем. Полицейские составили протокол об административном правонарушении, а водитель в свою очередь обжаловал его в суде.

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В качестве доказательства факта превышения скорости правоохранители привели снимок, где зафиксировали автомобиль во время движения.

Местный суд удовлетворил иск водителя, отменив штраф. А апелляционный суд оставил его в силе, поскольку на фото с TruCAM не зафиксировано лицо, которое управляло транспортным средством на момент совершения правонарушения. В суде также отметили, что на снимке не показан дорожный знак, который бы регламентировал ограничение скорости, поэтому невозможно установить, двигалось ли транспортное средство в пределах населенного пункта.

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Полмиллиона штрафов заплатили украинские водители за 100 дней работы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря этому бюджет страны пополнили почти на 100 млн грн. Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве внутренних дел.